Conférence de François Lauprêtre Le nucléaire et après ? Le défi des déchets . Cour du Manège Château de la Verrerie Le Creusot

Le Creusot

Conférence de François Lauprêtre Le nucléaire et après ? Le défi des déchets .

Cour du Manège Château de la Verrerie Académie François Bourdon Le Creusot Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-10 18:30:00

fin : 2026-09-10

Date(s) :

2026-09-10

Monsieur François Lauprêtre est Ingénieur Arts et Métiers, Directeur de l’activité Energie du groupe Ingérop.

Le réchauffement climatique, confirmé par des données scientifiques, dépasse déjà +1,5°C par rapport à l’ère préindustrielle, entraînant événements extrêmes et perte de biodiversité. La décarbonation de l’énergie, notamment par l’électrification accrue, est essentielle pour limiter la production des gaz à effets de serre. Pour ce faire, la France prévoit à la fois une optimisation de nos consommations globales mais aussi une augmentation de la consommation électrique de 40 à 50 % d’ici 2035, renforçant la nécessité d’énergies décarbonées.

Malgré une meilleure acceptation du nucléaire par le public, les déchets restent encore le point le plus décrié. Il est donc important d’apporter un éclairage détaillé sur la manière dont ils sont gérés en France. Tout d’abord, la France a fait le choix de recycler ses combustibles usés afin de réduire leur nocivité et limiter le volume de déchets de haute activité produits.

La majorité des déchets (90 % en volume) sont faiblement radioactifs et stockés en surface dans différentes installations déjà opérationnelles exploitées par l’Andra. Les déchets les plus nocifs (de moyenne activité à vie longue et de haute activité), qui concentrent plus de 99% de la radioactivité, sont pour le moment entreposés de manière sûre dans des installations gérées par les producteurs. Ils seront par la suite stockés en couche géologique profonde, dans l’installation Cigéo, situé à Bure.

Enfin, les réacteurs de génération IV, notamment les réacteurs à neutrons rapides, visent à réduire la production de déchets et à en réduire la nocivité. La France, forte de son expérience, accompagne le développement de ces technologies pour une fermeture du cycle du combustible.

Conférence gratuite et ouverte à tous dans la salle de conférence de l’Académie François Bourdon le jeudi 10 septembre à 18h30. .

Cour du Manège Château de la Verrerie Académie François Bourdon Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 80 81 51 president@afbourdon.com

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English : Conférence de François Lauprêtre Le nucléaire et après ? Le défi des déchets .

L’événement Conférence de François Lauprêtre Le nucléaire et après ? Le défi des déchets . Le Creusot a été mis à jour le 2026-05-21 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II