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AGENDA · Le Creusot

L’écho du marché concert d’orgue église Saint-Laurent Le Creusot

samedi 25 juillet 2026 · église Saint-Laurent · Le Creusot

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
église Saint-Laurent
Adresse
Rue Maréchal Leclerc
Ville
71200 Le Creusot
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Gratuit Gratuit

Le Creusot

L’écho du marché concert d’orgue

église Saint-Laurent Rue Maréchal Leclerc Le Creusot Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 11:00:00
fin : 2026-07-25 12:15:00

Date(s) :
2026-07-25

Ivan Terekhanov brillant organiste russe venu achever sa formation au conservatoire de paris conclura les concerts du marché en proposant un programme d’œuvres des 17, 18 et 20 ème siècle particulièrement bien adapté à l’orgue de St Laurent. En écho aux pièces écrites de Bach, Sweelinck et Jehan Alain, il improvisera …   .

église Saint-Laurent Rue Maréchal Leclerc Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté   orguissimo@gmail.com

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English : L’écho du marché concert d’orgue

L’événement L’écho du marché concert d’orgue Le Creusot a été mis à jour le 2026-06-29 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)

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