L’écho du marché concert d’orgue église Saint-Laurent Le Creusot
samedi 25 juillet 2026 · église Saint-Laurent · Le Creusot
Informations pratiques
Le Creusot
L’écho du marché concert d’orgue
église Saint-Laurent Rue Maréchal Leclerc Le Creusot Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 11:00:00
fin : 2026-07-25 12:15:00
Date(s) :
2026-07-25
Ivan Terekhanov brillant organiste russe venu achever sa formation au conservatoire de paris conclura les concerts du marché en proposant un programme d’œuvres des 17, 18 et 20 ème siècle particulièrement bien adapté à l’orgue de St Laurent. En écho aux pièces écrites de Bach, Sweelinck et Jehan Alain, il improvisera … .
église Saint-Laurent Rue Maréchal Leclerc Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté orguissimo@gmail.com
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English : L’écho du marché concert d’orgue
L’événement L’écho du marché concert d’orgue Le Creusot a été mis à jour le 2026-06-29 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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