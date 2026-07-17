Sur les traces de l’histoire de l’ancien patronage Schneider, La Cour Vive, Le Creusot

Informations pratiques

Sur les traces de l’histoire de l’ancien patronage Schneider 18 – 20 septembre La Cour Vive Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Retracer l’histoire du lieu

Les enfants du Creusot à l’époque Schneider (fin 19ème siècle) disposait d’un lieu sous le patronage Saint-Charles, il s’y déroulait toutes activités culturelles, récréatives et festives. La grande salle accueillait cinéma, théâtre et chorale, la seconde salle était réservée aux activités de jeux de société et d’activités manuelles. Un autre bâtiment était dédié à toutes les pratiques religieuses notamment le catéchisme. La grande cour était l’épicentre de tous les jeux collectifs et des célèbres kermesses.

À la fin des patronages c’est le foyer espagnol qui a occupé les lieux pendant de nombreuses années. Depuis 2021, les nouveaux propriétaires ont créé un espace de convivialité avec un esprit place de village, salles à louer, gîtes, le tout dans un environnement clos et végétalisé. Les nouveaux propriétaires sont très attachés à la dimension patrimoniale du lieu et feront revivre son Histoire depuis le début jusqu’à aujourd’hui en mettant en exergue les documents relatant les différentes activités qui s’y sont déroulées.

Ils y accueillent partenaires et acteurs du territoire attachés pour les journées du patrimoine : Ecrivains, bouquinistes, photographes, projectionnistes du cinéma d’époque, conteurs, dessins, acteurs de théâtre, créateur de tableaux 3D historiques et cinéma local et d’ailleurs.

La Cour Vive 7 avenue du Cimetière Saint-Charles Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 06.80.02.92.36 https://www.lacourvive.fr/ https://www.facebook.com/lacourvive/;https://www.instagram.com/lacourvive/;https://www.linkedin.com/in/marielle-teyre-kirat-2a20a5201/ Découvrez toutes les ambiances personnalisables de La Cour Vive, esprit campagne à la ville avec salles et terrasses, cour et jardins baignés de lumière, au cœur du Creusot.

Une salle à louer de 15 à 100 personnes pour tous vos évènements. Ainsi qu’un gîte de 2 à 20 couchages. Que vous soyez un particulier ou un professionnel, profitez de plusieurs espaces modulables adaptables à vos envies dans un lieu privé. Situé à deux pas du centre-ville, des entreprises, de tous services et commerces, des sites culturels, universitaires, sportifs et touristiques du Creusot.

Gare TER accessible à pied, navette gare TGV, desserte bus, grand parking public gratuit.

Aménagé pour les personnes en situation de handicap.

Retracer l’histoire du lieu

©La Cour Vive