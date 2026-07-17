Conte gesticulé interactif et animé « Renard fait son tour du monde », La Cour Vive, Le Creusot

Informations pratiques

Conte gesticulé interactif et animé « Renard fait son tour du monde » Vendredi 18 septembre, 11h00, 15h00 La Cour Vive Saône-et-Loire

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T11:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T15:00:00+02:00 – 2026-09-18T16:00:00+02:00

Conte gesticulé interactif et animé « Renard fait son tour du monde » par Mylène GRAND

Les Fables de La Fontaine, le Roman de Renard, Louis Pergaud et son De Goupil à Margaux : autant de textes emblématiques mettant en scène notre rusé petit ami des bois.

Ce spectacle de contes créé en 2008 est l’occasion pour vous les familles et enfants de partager un moment autour d’une histoire interactive.

La Cour Vive 7 avenue du Cimetière Saint-Charles Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 06.80.02.92.36 https://www.lacourvive.fr/ https://www.facebook.com/lacourvive/;https://www.instagram.com/lacourvive/;https://www.linkedin.com/in/marielle-teyre-kirat-2a20a5201/ [{« type »: « phone », « value »: « 06.80.02.92.36 »}] Découvrez toutes les ambiances personnalisables de La Cour Vive, esprit campagne à la ville avec salles et terrasses, cour et jardins baignés de lumière, au cœur du Creusot.

Une salle à louer de 15 à 100 personnes pour tous vos évènements. Ainsi qu’un gîte de 2 à 20 couchages. Que vous soyez un particulier ou un professionnel, profitez de plusieurs espaces modulables adaptables à vos envies dans un lieu privé. Situé à deux pas du centre-ville, des entreprises, de tous services et commerces, des sites culturels, universitaires, sportifs et touristiques du Creusot.

Gare TER accessible à pied, navette gare TGV, desserte bus, grand parking public gratuit.

Aménagé pour les personnes en situation de handicap.

Conte gesticulé interactif et animé « Renard fait son tour du monde » par Mylène GRAND

© Mylène GRAND