Les Rugissantes Festival des arts de la rue Le Creusot vendredi 10 juillet 2026.

Le Creusot

Les Rugissantes Festival des arts de la rue

Château de la Verrerie et jardins Le Creusot Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-10

Pour cette 7ème édition, fidèle à son esprit convivial et joyeux, le festival des Rugissantes prend un nouvel élan avec plusieurs évolutions importantes à découvrir.

Plus que jamais, la programmation 2026 va transformer notre cœur de ville en scène vivante où se croiseront mille et un imaginaires pour une culture accessible, partagée et pleinement inscrite dans l’espace public. Avec comme fil conducteur les 4 éléments, nous mettons à l’honneur la capacité toute particulière qu’ont les artistes à questionner notre rapport au monde à partir de choses simples, primaires, essentielles…

La Terre, notre ancrage dans des lieux, des contextes, des réalités sociales.

L’Eau, nos mouvements, nos rencontres, nos échanges.

L’Air, nos inspirations, nos sensations.

Le Feu, la force de nos désirs, notre énergie créative !

Que cette édition soit, pour chacune et chacun, une invitation à regarder autrement, à ressentir pleinement et à célébrer la vitalité de la création contemporaine ! .

Château de la Verrerie et jardins Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

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English : Les Rugissantes Festival des arts de la rue

L’événement Les Rugissantes Festival des arts de la rue Le Creusot a été mis à jour le 2026-06-09 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II