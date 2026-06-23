Cayres

L’Éclosion des Sens

La Rosa di Rossa (fleuriste) Cayres Haute-Loire

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 14:00:00

fin : 2026-07-25 16:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Atelier collectif de sophrologie autour des 5 sens en lien avec l’univers floral.

Un après-midi léger, coloré et parfumé pour ralentir, se ressourcer et profiter pleinement de l’instant présent.

Une rose offerte à chaque participant(e).

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La Rosa di Rossa (fleuriste) Cayres 43510 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 62 38 47 78 contact@m-mieuxetre.fr

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English :

Group sophrology workshop focusing on the five senses and the world of flowers.

A light, colorful, and fragrant afternoon to slow down, recharge, and fully enjoy the present moment.

Each participant will receive a rose.

L’événement L’Éclosion des Sens Cayres a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme Sud Haute-Loire