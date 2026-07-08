Rassemblement véhicule anciens 2e édition Cayres
dimanche 9 août 2026 · Cayres
Informations pratiques
Cayres
Rassemblement véhicule anciens 2e édition
Place centrale Cayres Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 09:00:00
fin : 2026-08-09 17:00:00
Date(s) :
2026-08-09
Rejoignez-nous pour une journée placée sous le signe de la passion automobile, de la nostalgie et de la bonne humeur. Que vous soyez propriétaire d’un modèle d’exception ou simple curieux, ce rassemblement est fait pour vous !
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Place centrale Cayres 43510 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 21 64 06
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English :
Join us for a day filled with a passion for cars, nostalgia, and good cheer. Whether you own a rare model or are just curious, this gathering is for you!
L’événement Rassemblement véhicule anciens 2e édition Cayres a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme Sud Haute-Loire
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