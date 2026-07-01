Pêche en bâteau Cayres
jeudi 16 juillet 2026 · Cayres
Informations pratiques
Cayres
Pêche en bâteau
Lac du Bouchet Cayres Haute-Loire
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16 2026-07-30 2026-08-07 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-28
Pêchez en bateau au Lac du Bouchet !
A partir de 12 ans. Limité à 3 personnes max (2 personnes minimum). Matériel et encadrement fournis.
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Lac du Bouchet Cayres 43510 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 09 09 44
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English :
Go fishing by boat on Lac du Bouchet!
Ages 12 and up. Limited to a maximum of 3 people (minimum of 2). Equipment and instruction provided.
L’événement Pêche en bâteau Cayres a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme Sud Haute-Loire
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