L’école de pêche Kergalete Carhaix-Plouguer
samedi 4 juillet 2026 · Kergalete · Carhaix-Plouguer
Informations pratiques
Carhaix-Plouguer
L’école de pêche
Kergalete Ecole de pêche Carhaix-Plouguer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 14:00:00
fin : 2026-07-04 17:00:00
Date(s) :
2026-07-04 2026-07-11 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-08 2026-08-15
L’École de pêche propose des cours d’initiation aux enfants à partir de 7 ans au cours desquels ils pourront taquiner carpes, brochets, sandres, perches, gardons, truites et autres brèmes…
L’inscription se fait à l’Office de tourisme de Carhaix, au plus tard le vendredi soir.
Le matériel est fourni cannes à pêche, hameçons, gilets de sécurité.
Goûter offert.
PAS DE COURS LE SAMEDI 18 JUILLET PENDANT LE FESTIVAL DES VIEILLES CHARRUES .
Kergalete Ecole de pêche Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 2 98 93 04 42
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English :
L’événement L’école de pêche Carhaix-Plouguer a été mis à jour le 2026-06-27 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée
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