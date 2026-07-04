L’école de pêche Kergalete Carhaix-Plouguer

Informations pratiques

Carhaix-Plouguer

L’école de pêche

Kergalete Ecole de pêche Carhaix-Plouguer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 14:00:00

fin : 2026-07-04 17:00:00

Date(s) :

2026-07-04 2026-07-11 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-08 2026-08-15

L’École de pêche propose des cours d’initiation aux enfants à partir de 7 ans au cours desquels ils pourront taquiner carpes, brochets, sandres, perches, gardons, truites et autres brèmes…

L’inscription se fait à l’Office de tourisme de Carhaix, au plus tard le vendredi soir.

Le matériel est fourni cannes à pêche, hameçons, gilets de sécurité.

Goûter offert.

PAS DE COURS LE SAMEDI 18 JUILLET PENDANT LE FESTIVAL DES VIEILLES CHARRUES .

Kergalete Ecole de pêche Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 2 98 93 04 42

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English :

L’événement L’école de pêche Carhaix-Plouguer a été mis à jour le 2026-06-27 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée