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AGENDA · Perpignan

L’ÉCOLE DES FEMMES Perpignan

mardi 1 décembre 2026 · Perpignan

L’ÉCOLE DES FEMMES Perpignan

Informations pratiques

Début
mardi 1 décembre 2026
Fin
mardi 1 décembre 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Avenue Maréchal Leclerc
Ville
66000 Perpignan
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif
14 14 17.5 Tarif réduit Tarif réduit

Perpignan

L’ÉCOLE DES FEMMES

Avenue Maréchal Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 14 – 14 – 17.5

Tarif réduit
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-12-01 19:00:00
fin : 2026-12-01

Date(s) :
2026-12-01 2026-12-02

Une relecture vibrante de Molière où le rire révèle la puissance intemporelle d’une comédie sur la liberté et l’émancipation.
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Avenue Maréchal Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie  

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English :

A vibrant reinterpretation of Molière in which laughter reveals the timeless power of a comedy about freedom and emancipation.

L’événement L’ÉCOLE DES FEMMES Perpignan a été mis à jour le 2026-07-13 par PERPIGNAN TOURISME

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