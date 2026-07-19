L’ÉCOLE DES FEMMES Perpignan
mardi 1 décembre 2026 · Perpignan
Informations pratiques
Perpignan
L’ÉCOLE DES FEMMES
Avenue Maréchal Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 14 – 14 – 17.5
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-12-01 19:00:00
fin : 2026-12-01
Date(s) :
2026-12-01 2026-12-02
Une relecture vibrante de Molière où le rire révèle la puissance intemporelle d’une comédie sur la liberté et l’émancipation.
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Avenue Maréchal Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie
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English :
A vibrant reinterpretation of Molière in which laughter reveals the timeless power of a comedy about freedom and emancipation.
L’événement L’ÉCOLE DES FEMMES Perpignan a été mis à jour le 2026-07-13 par PERPIGNAN TOURISME
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