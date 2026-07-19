Informations pratiques

Perpignan

L’ÉCOLE DES FEMMES

Avenue Maréchal Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 14 – 14 – 17.5

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-12-01 19:00:00

fin : 2026-12-01

Date(s) :

2026-12-01 2026-12-02

Une relecture vibrante de Molière où le rire révèle la puissance intemporelle d’une comédie sur la liberté et l’émancipation.

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Avenue Maréchal Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie

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English :

A vibrant reinterpretation of Molière in which laughter reveals the timeless power of a comedy about freedom and emancipation.

L’événement L’ÉCOLE DES FEMMES Perpignan a été mis à jour le 2026-07-13 par PERPIGNAN TOURISME