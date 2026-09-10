L’école des femmes revisitée par Jeannineforever, Musée d’Art sacré, Saint-Mihiel
samedi 19 septembre 2026 · Musée d'Art sacré · Saint-Mihiel
Informations pratiques
L’école des femmes revisitée par Jeannineforever 19 et 20 septembre Musée d’Art sacré Meuse
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:45:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:45:00+02:00
Rendez-vous au musée pour une déambulation théâtrale avec la compagnie Jeannineforever qui passera par l’exposition sur le Saillant de Saint-Mihiel (dans l’ancien tribunal) et à la bibliothèque bénédictine.
Musée d’Art sacré 1 Rue du Palais de Justice, 55300 Saint-Mihiel Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est Les collections du musée d’Art sacré de Saint-Mihiel se composent d’ornements et de mobilier liturgiques, dont un ensemble exceptionnel d’orfèvrerie datant du XIIIe au XXe siècle, et de sculptures. Une collection de « cires habillées » témoigne de l’abondante production lorraine au XVIIIe siècle. Ces objets raffinés étaient liés à la dévotion et à la piété populaire.
Grâce à un parcours à la fois thématique et chronologique, le visiteur appréhende les différentes formes et fonctions des objets, ainsi que les transformations des pratiques liturgiques du Moyen Âge à la seconde moitié du XXe siècle.
Rendez-vous au musée pour une déambulation théâtrale avec la compagnie Jeannineforever qui passera par l’exposition sur le Saillant de Saint-Mihiel (dans l’ancien tribunal) et à la bibliothèque…
©Jeannineforever
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