L’école des femmes revisitée par Jeannineforever, Musée d’Art sacré, Saint-Mihiel

Informations pratiques

L’école des femmes revisitée par Jeannineforever 19 et 20 septembre Musée d’Art sacré Meuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:45:00+02:00

Rendez-vous au musée pour une déambulation théâtrale avec la compagnie Jeannineforever qui passera par l’exposition sur le Saillant de Saint-Mihiel (dans l’ancien tribunal) et à la bibliothèque bénédictine.

Musée d’Art sacré 1 Rue du Palais de Justice, 55300 Saint-Mihiel Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est Les collections du musée d’Art sacré de Saint-Mihiel se composent d’ornements et de mobilier liturgiques, dont un ensemble exceptionnel d’orfèvrerie datant du XIIIe au XXe siècle, et de sculptures. Une collection de « cires habillées » témoigne de l’abondante production lorraine au XVIIIe siècle. Ces objets raffinés étaient liés à la dévotion et à la piété populaire.

Grâce à un parcours à la fois thématique et chronologique, le visiteur appréhende les différentes formes et fonctions des objets, ainsi que les transformations des pratiques liturgiques du Moyen Âge à la seconde moitié du XXe siècle.

Rendez-vous au musée pour une déambulation théâtrale avec la compagnie Jeannineforever qui passera par l’exposition sur le Saillant de Saint-Mihiel (dans l’ancien tribunal) et à la bibliothèque…

©Jeannineforever