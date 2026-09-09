Découverte libre de la collégiale Saint-Etienne, Collégiale Saint-Étienne, Saint-Mihiel
samedi 19 septembre 2026 · Collégiale Saint-Étienne · Saint-Mihiel
Informations pratiques
Découverte libre de la collégiale Saint-Etienne 19 et 20 septembre Collégiale Saint-Étienne Meuse
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Venez découvrir le sépulcre de Ligier Richier.
Collégiale Saint-Étienne Rue du General Audeoud, 55300 Saint-Mihiel, France Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est 0329890647 https://saint-mihiel.fr/collegiale-saint-etienne-2 Une première église fut construite en 779 et rebâtie dans le style roman au XIe siècle. Le XVIe siècle fut l’occasion d’une reconstruction partielle de style gothique flamboyant. L’église telle qu’elle se trouve aujourd’hui avec son clocher moderne à dôme date de 1824.
Venez découvrir le sépulcre de Ligier Richier.
©Gaëlle Montel
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