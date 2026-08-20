L’école des plantes Jardin des Mille Pas Rennes
samedi 10 octobre 2026 · Jardin des Mille Pas · Rennes
Informations pratiques
L’école des plantes Jardin des Mille Pas Rennes Samedi 10 octobre, 09h30 Ille-et-Vilaine
Apprenez à développer votre herboristerie
Vous souhaitez explorer les merveilles des plantes aromatiques et médicinales ? De cultiver votre propre jardin de plantes bienfaisantes et de les transformer en remèdes du quotidien ? Ou de tester votre envie de reconversion professionnelle dans ce domaine ? Vous êtes au bon endroit !
Ce cycle de cours à l’année vous permettra d’acquérir les bases sur les plantes cultivées et sauvages, en apprenant leur culture, leur cueillette, leurs bienfaits, les différentes utilisations et préparations. Du semi à la transformation, vous apprendrez à réaliser votre petite herboristerie en autonomie afin de prendre soin de vous et de votre entourage, par un apprentissage collectif et une mise en pratique sur une parcelle de culture qui vous sera dédiée.
Les samedis matins ou après-midi, d’octobre à juin. 7 demi-journées et 2 journées complètes, pour un total de 33h de cours.
Tarifs : entre 320 et 360€, selon vos conditions
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-10-10T09:30:00.000+02:00
Fin : 2026-10-10T12:00:00.000+02:00
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https://www.helloasso.com/associations/jardin-des-mille-pas/evenements/ecole-des-plantes-et-savoirs-naturels-cycle-de-cours-a-l-annee
Jardin des Mille Pas Chemin Robert de Boron, Rennes Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35920 Ille-et-Vilaine
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