L’école est finie, Square Villebois-Mareuil, Rennes

L’école est finie Vendredi 3 juillet, 16h30 Square Villebois-Mareuil Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-03T16:30:00+02:00 – 2026-07-03T17:30:00+02:00

Fin : 2026-07-03T16:30:00+02:00 – 2026-07-03T17:30:00+02:00

Dans le cadre de l’offre estivale et Cet été à Rennes, la bibliothèque du Landry se déplace au square Villebois-Mareuil. C’est le dernier jour d’école ! Dès la sortie, venez écouter des histoires pour bien commencer l’été.

Square Villebois-Mareuil Square Villebois-Mareuil- 35000 RENNES Rennes 35067 La Pommeraie Ille-et-Vilaine Bretagne

Lectures

Arnaud Loubry / Rennes Ville et Métropole