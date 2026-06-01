L’école est finie, Square Villebois-Mareuil, Rennes
L’école est finie, Square Villebois-Mareuil, Rennes vendredi 3 juillet 2026.
L’école est finie Vendredi 3 juillet, 16h30 Square Villebois-Mareuil Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-03T16:30:00+02:00 – 2026-07-03T17:30:00+02:00
Fin : 2026-07-03T16:30:00+02:00 – 2026-07-03T17:30:00+02:00
Dans le cadre de l’offre estivale et Cet été à Rennes, la bibliothèque du Landry se déplace au square Villebois-Mareuil. C’est le dernier jour d’école ! Dès la sortie, venez écouter des histoires pour bien commencer l’été.
Square Villebois-Mareuil Square Villebois-Mareuil- 35000 RENNES Rennes 35067 La Pommeraie Ille-et-Vilaine Bretagne
Lectures
Arnaud Loubry / Rennes Ville et Métropole
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