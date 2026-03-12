« L’économie sociale et solidaire, un modèle économique alternatif » – Conférence par Stéphane VEYER Amphi Kerneis (Fac de Médecine) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-30 14:30 – 16:00

Gratuit : non Gratuit pour les étudiants, adhérents à l’UP (sur présentation de la carte 2025-2026), Carte Blanche, personnels de Nantes Université et scolaires. 8€ tout public Pas de réservation. Billetterie sur place Tout public

Plus d’infos à venir Diplômé de droit et de sciences politiques, Stéphane Veyer est passé par le secteur des études et des sondages.En 2004, il participe à la création de Coopaname, coopérative ouvrière et multiactivités, dont il a été directeur général jusqu’en 2014.Stéphane Veyer est actuellement conseiller stratégique de Smart coopérative.

Amphi Kerneis (Fac de Médecine) Centre-ville Nantes 44000

https://www.univ-nantes.fr/



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