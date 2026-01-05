Leçons de ténèbres Les Talens Lyriques Rouen

Leçons de ténèbres Les Talens Lyriques

Durée 1h, sans entracte

À la fin du XVIIe siècle, durant la Semaine sainte, l’Académie royale de musique fermait ses portes et l’élite parisienne se pressait dans les couvents pour écouter les offices du Mercredi, Jeudi et Vendredi saints.

Seules trois de ses neuf Leçons composées pour les religieuses de l’abbaye de Longchamp par Couperin pour le mercredi, jeudi et vendredi saints sont parvenues jusqu’à nous. Celles du mercredi, basées sur les Lamentations de Jérémie, Les Leçons de Ténèbres sont parmi les plus belles pièces de musique sacrée du compositeur. Le sublime trouve ici son incarnation, attestant de la virtuosité vocale et de la maîtrise musicale des religieuses que les Talens Lyriques restituent dans un élan de poésie faisant émerger, comme l’outre-noir, la lumière des ténèbres.

