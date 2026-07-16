L’Écrin des Souvenirs, 30 avenue de paris, Roanne

Informations pratiques

L’Écrin des Souvenirs Mercredi 7 juillet 2027, 15h00 30 avenue de paris Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-07-07T15:00:00+02:00 – 2027-07-07T16:30:00+02:00

Fin : 2027-07-07T15:00:00+02:00 – 2027-07-07T16:30:00+02:00

Devenez l’artisan de vos propres souvenirs le temps d’un été ! Les Médiathèques vous invitent à un atelier créatif unique dédié à la confection d’albums photographiques personnels. Guidés pas à pas dans ce voyage manuel et artistique, vous découvrirez la fabrication d’un album personnalisé. En mêlant vos propres clichés de famille à de magnifiques reproductions haute définition des fonds photographiques historiques de Roanne, vous créerez un objet mémoriel unique, à la croisée de votre histoire intime et du patrimoine de notre territoire. Un moment de partage, de création et de nostalgie pour donner à vos photos le plus beau des écrins.

30 avenue de paris 30 Avenue de Paris, 42300 Roanne Roanne 42300 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 23 71 61 https://www.mediathequesroannaisagglomeration.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 77 23 71 61 »}] Ouvertes à tous, il n’est pas besoin d’être inscrit pour profiter des Médiathèques de Roannais Agglomération. Quelle que soit votre envie – lire sur place, étudier, surfer sur Internet ou converser avec une connaissance – vous y trouverez de quoi passer un moment agréable. Expositions, rencontres d’auteurs, spectacles,… stimulent votre curiosité. Parce que vos Médiathèques sont des lieux privilégiés de découverte et d’ouverture sur le monde. Présence de parkings

Devenez l’artisan de vos propres souvenirs le temps d’un été ! Les Médiathèques vous invitent à un atelier créatif unique dédié à la confection d’albums photographiques personnels. Guidés pas à pas à…

©Médiathèques de Roannais Agglomération – Collections patrimoniales