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AGENDA · Meschers-sur-Gironde

Lecture à deux voix rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde

lundi 14 septembre 2026 · rue Paul Massy · Meschers-sur-Gironde

Informations pratiques

Début
lundi 14 septembre 2026
Fin
lundi 14 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
rue Paul Massy
Adresse
Mairie de Meschers salle du conseil
Ville
17132 Meschers-sur-Gironde
Département
Charente-Maritime
Tarif

Meschers-sur-Gironde

Lecture à deux voix

rue Paul Massy Mairie de Meschers salle du conseil Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-14 18:00:00
fin : 2026-09-14 19:00:00

Date(s) :
2026-09-14

La compagnie Chemin des Plumes présente les nouveaux rendez-vous littéraires.
Un cycle de lecture à voix haute programmé par le service à la culture de Meschers,
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rue Paul Massy Mairie de Meschers salle du conseil Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 75 48 38 

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English :

The Chemin des Plumes theater company presents its new literary events.
A series of read-aloud sessions organized by the Meschers Cultural Department,

L’événement Lecture à deux voix Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-09-02 par Royan Atlantique

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