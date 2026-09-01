Lecture à deux voix rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde
lundi 14 septembre 2026 · rue Paul Massy · Meschers-sur-Gironde
Informations pratiques
Meschers-sur-Gironde
Lecture à deux voix
rue Paul Massy Mairie de Meschers salle du conseil Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-14 18:00:00
fin : 2026-09-14 19:00:00
Date(s) :
2026-09-14
La compagnie Chemin des Plumes présente les nouveaux rendez-vous littéraires.
Un cycle de lecture à voix haute programmé par le service à la culture de Meschers,
.
rue Paul Massy Mairie de Meschers salle du conseil Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 75 48 38
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English :
The Chemin des Plumes theater company presents its new literary events.
A series of read-aloud sessions organized by the Meschers Cultural Department,
L’événement Lecture à deux voix Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-09-02 par Royan Atlantique
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