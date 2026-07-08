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AGENDA · Ault

Lecture à la plage Ault Ault

mardi 25 août 2026 · Ault

Informations pratiques

Début
mardi 25 août 2026
Fin
mardi 25 août 2026
Heure de début
15:00:00
Ville
80460 Ault
Département
Somme
Tarif
0 0 Gratuit

Ault

Lecture à la plage Ault

Ault Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 15:00:00
fin : 2026-08-25 19:00:00

Date(s) :
2026-08-25

Lecture à la plage à la Cabine d’Ault.
Esplanade d’Ault le mardi Esplanade d’Onival le jeudi.
En cas d’intempéries, lecture à la plage est déplacé à la Bibliothèque.
Lecture à la plage à la Cabine d’Ault.
Esplanade d’Ault le mardi Esplanade d’Onival le jeudi.
En cas d’intempéries, lecture à la plage est déplacé à la Bibliothèque.   .

Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 3 22 60 52 21  bibliotheque@ault.fr

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English :

Beach reading at the Cabine d’Ault.
Esplanade d’Ault on Tuesdays Esplanade d’Onival on Thursdays.
In case of bad weather, Lecture à la plage is moved to the Library.

L’événement Lecture à la plage Ault Ault a été mis à jour le 2026-06-29 par DESTINATION LE TREPORT MERS

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