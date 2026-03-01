Lecture à voix haute-La Liberté Médiathèque Senones

Lecture à voix haute-La Liberté

Médiathèque 2 Place Clémenceau Senones Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-03-13 20:00:00

fin : 2026-03-13 22:00:00

Date(s) :

2026-03-13

L’équipe de la médiathèque et les membres de Poésie en Salm vous font découvrir leurs coups de cœur poétiques.

Tout publicAdultes

0 .

Médiathèque 2 Place Clémenceau Senones 88210 Vosges Grand Est +33 3 29 57 67 87 mediatheque-senones@ca-saintdie.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The media library team and members of Poésie en Salm share their poetic favorites with you.

Open to all

L’événement Lecture à voix haute-La Liberté Senones a été mis à jour le 2026-03-03 par OT SAINT DIE DES VOSGES