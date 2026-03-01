Lecture à voix haute-La Liberté Médiathèque Senones
vendredi 13 mars 2026.
Lecture à voix haute-La Liberté
Médiathèque 2 Place Clémenceau Senones Vosges
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Vendredi Vendredi 2026-03-13 20:00:00
fin : 2026-03-13 22:00:00
2026-03-13
L’équipe de la médiathèque et les membres de Poésie en Salm vous font découvrir leurs coups de cœur poétiques.
Tout publicAdultes
Médiathèque 2 Place Clémenceau Senones 88210 Vosges Grand Est +33 3 29 57 67 87 mediatheque-senones@ca-saintdie.fr
English :
The media library team and members of Poésie en Salm share their poetic favorites with you.
Open to all
