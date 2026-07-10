Lecture-atelier Médiathèque Jacques Demy Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-20 – 17:00

Gratuit : oui Jeune Public, Tout public – Age minimum : 5 et Age maximum : 99

Le plus souvent illustrés, les albums pour enfants peuvent aussi être animés par des photographies. Lecture d’une sélection d’histoires suivie d’un atelier de fabrication d’un mini-livre de photos pour petites mains et grandes idées !

Médiathèque Jacques Demy Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 95 95 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-espace-jacques-demy/



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