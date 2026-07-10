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Lecture-atelier Médiathèque Jacques Demy Nantes
dimanche 20 septembre 2026 · Médiathèque Jacques Demy · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-20 – 17:00
Gratuit : oui Jeune Public, Tout public – Age minimum : 5 et Age maximum : 99
Le plus souvent illustrés, les albums pour enfants peuvent aussi être animés par des photographies. Lecture d’une sélection d’histoires suivie d’un atelier de fabrication d’un mini-livre de photos pour petites mains et grandes idées !
Médiathèque Jacques Demy Centre-ville Nantes 44000
02 40 41 95 95 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-espace-jacques-demy/
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