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Lecture-atelier Médiathèque Jacques Demy Nantes

dimanche 20 septembre 2026 · Médiathèque Jacques Demy · Nantes

Lecture-atelier Médiathèque Jacques Demy Nantes

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Médiathèque Jacques Demy
Adresse
24 Quai de la Fosse
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-20 – 17:00
Gratuit : oui  Jeune Public, Tout public – Age minimum : 5 et Age maximum : 99 

Le plus souvent illustrés, les albums pour enfants peuvent aussi être animés par des photographies. Lecture d’une sélection d’histoires suivie d’un atelier de fabrication d’un mini-livre de photos pour petites mains et grandes idées !

Médiathèque Jacques Demy Centre-ville Nantes 44000
02 40 41 95 95 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-espace-jacques-demy/


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