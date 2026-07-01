Lecture au Jardin, Domaine national de Saint-Cloud, Saint-Cloud

Informations pratiques

Lecture au Jardin 7 juillet – 4 août, certains mardis Domaine national de Saint-Cloud Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-07T10:30:00+02:00 – 2026-07-07T11:30:00+02:00

Fin : 2026-08-04T10:30:00+02:00 – 2026-08-04T11:30:00+02:00

Assis dans l’herbe, à l’ombre des bosquets du domaine national de Saint-Cloud, écoutez des contes pour petits et grands, dans le cadre de Partir en livre, qui célèbre cette année « Nos petits et grands héros ».

Domaine national de Saint-Cloud 1 avenue de la Grille d’Honneur 92210 Saint-Cloud Saint-Cloud 92210 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0141120295 »}, {« type »: « email », « value »: « ateliers.saint-cloud@monuments-nationaux.fr »}]

Venez écouter des contes dans l’ombre de nos jardins

DNSC