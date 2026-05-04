Lecture au port Port de plaisance Saint-Denis-d’Oléron
Lecture au port Port de plaisance Saint-Denis-d’Oléron vendredi 10 juillet 2026.
Saint-Denis-d’Oléron
Lecture au port
Port de plaisance Port de Saint-Denis d’Oléron Saint-Denis-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-10 17:00:00
fin : 2026-08-28 18:00:00
Date(s) :
2026-07-10
En juillet et août, retrouvez l’équipe de la Médiathèque les vendredis soir à 17h sur le port de Saint-Denis d’Oléron pour des histoires avec notre partenaire la librairie itinérante Le Serpent d’Etoiles
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Port de plaisance Port de Saint-Denis d’Oléron Saint-Denis-d’Oléron 17650 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 73 18 mediatheque@st-denis-oleron.fr
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English :
In July and August, join the Médiathèque team on Friday evenings at 5pm on the port of Saint-Denis d?Oléron for stories with our partner: the travelling bookshop Le Serpent d?Etoiles
L’événement Lecture au port Saint-Denis-d’Oléron a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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