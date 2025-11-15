Lecture avec Catherine à la Librairie des 400 coups Librairie Les 400 coups Le Havre
Lecture avec Catherine à la Librairie des 400 coups Librairie Les 400 coups Le Havre samedi 15 novembre 2025.
Lecture avec Catherine à la Librairie des 400 coups
Librairie Les 400 coups 1 Rue Édouard Herriot Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15 11:00:00
fin : 2026-03-14
Date(s) :
2025-11-15 2025-12-06 2026-01-10 2026-02-07 2026-03-14 2026-04-11 2026-05-30 2026-06-13
Un samedi par mois à 11h, la comédienne Catherine Vion et la libraire Marie-Alix s’associent pour offrir une lecture d’histoires, choisies parmi nos trésors !
Pour les enfants de 4 à 8 ans
C’est toujours un moment convivial et joyeux, et on prévoit même du café et du thé pour les parents…
Entrée libre .
Librairie Les 400 coups 1 Rue Édouard Herriot Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 79 15 80 info@les400coups.fr
English : Lecture avec Catherine à la Librairie des 400 coups
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Lecture avec Catherine à la Librairie des 400 coups Le Havre a été mis à jour le 2025-10-02 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie