Lecture avec Catherine à la Librairie des 400 coups Librairie Les 400 coups Le Havre

Lecture avec Catherine à la Librairie des 400 coups

Librairie Les 400 coups 1 Rue Édouard Herriot Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 11:00:00

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2025-11-15 2025-12-06 2026-01-10 2026-02-07 2026-03-14 2026-04-11 2026-05-30 2026-06-13

Un samedi par mois à 11h, la comédienne Catherine Vion et la libraire Marie-Alix s’associent pour offrir une lecture d’histoires, choisies parmi nos trésors !

Pour les enfants de 4 à 8 ans

C’est toujours un moment convivial et joyeux, et on prévoit même du café et du thé pour les parents…

Entrée libre .

Librairie Les 400 coups 1 Rue Édouard Herriot Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 79 15 80 info@les400coups.fr

