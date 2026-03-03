Lecture collective Arpentage

Salle Laurentine Teillet, Saint-Junien

20 mars 2026

fin : 2026-03-20

2026-03-20

Venez vivre une expérience littéraire originale à la médiathèque de Saint-Junien avec l’arpentage, une méthode de lecture collective et conviviale qui invite à découvrir un livre autrement.

Réunis à la salle L. Teillet, les participants se partagent la lecture d’un même ouvrage, puis échangent leurs impressions, leurs ressentis et leurs questionnements. Pas besoin d’avoir lu le livre en entier au préalable chacun apporte sa voix, son regard, et ensemble, on construit une lecture commune, riche et vivante.

Une belle occasion de plonger dans un univers littéraire, de nourrir la réflexion et de partager un moment chaleureux autour des mots. Réservation conseillée. Cet atelier est une belle porte ouverte vers la lecture partagée et la découverte collective. .

Salle Laurentine Teillet, Rue Jean Teillet, Saint-Junien 87200, Haute-Vienne
+33 5 55 02 17 17
mediationculturelle@saint-junien.fr

