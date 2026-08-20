Lecture créative « de saison » en famille Médiathèque Ormédo – Orvault Orvault
mardi 15 décembre 2026 · Médiathèque Ormédo - Orvault · Orvault
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-12-15 15:00 – 16:30
Gratuit : oui Mercredi 16 décembre · 15h · durée 1h30 · Ormédo · atelier parent/enfant · à partir de 7 ans · sur réservation au 02 51 78 98 60 En famille
L’atelier de lectures créatives revient cet hiver. Nous plongerons dans l’univers d’un album de saison, et créerons à notre tour des illustrations en nous inspirant des couleurs, du style et des techniques que nous aura donné à voir le livre. Un moment à partager en famille.Mercredi 16 décembre · 15h · durée 1h30 · Ormédo · atelier parent/enfant · à partir de 7 ans · sur réservation au 02 51 78 98 60
Médiathèque Ormédo – Orvault Bourg/Secteur rural Orvault 44700
02 51 78 98 60 http://www.bibliotheques-orvault.fr/ reseaubibliotheques@mairie-orvault.fr 02 51 78 98 60
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