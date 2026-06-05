Lecture créative pour enfants Médiathèque Le Faouët

Le Faouët

Lecture créative pour enfants

Médiathèque 54 Rue de Saint-Fiacre Le Faouët Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

Vous cherchez un atelier créatif, une occupation pour vos enfants entre 6 et 11 ans ? Participez à l’atelier de lectures créatives sur le thème de la nature et créez votre Leporello des quatre saisons. .

Médiathèque 54 Rue de Saint-Fiacre Le Faouët 56320 Morbihan Bretagne +33 2 97 23 15 39

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English :

L’événement Lecture créative pour enfants Le Faouët a été mis à jour le 2026-05-30 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan