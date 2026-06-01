Lecture dansée « La rue qui ne se traverse pas », Médiathèque Jean Lévy, Lille

Lecture dansée « La rue qui ne se traverse pas » Mercredi 26 août, 15h30 Médiathèque Jean Lévy Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-26T15:30:00+02:00 – 2026-08-26T16:15:00+02:00

Fin : 2026-08-26T15:30:00+02:00 – 2026-08-26T16:15:00+02:00

A partir de 8 ans, ados, adultes

Découvrez l’album La rue qui ne se traverse pas, édition Notari grâce à une lecture dansée inédite, une création originale pour le festival Les heures dorées 2026, musique à la bibliothèque.

Clar, également connu sous le nom de Yetou est danseur, chorégraphe et professeur de danse Hip-Hop basé à Roubaix, actif depuis près de 20 ans dans la culture Hip-Hop.

Son ambition : faire rayonner la culture Hip-Hop comme un art à part entière, créer des passerelles entre les générations, les disciplines et les publics, et offrir à chacun des outils pour s’exprimer librement à travers la danse.

Médiathèque Jean Lévy 32/34, rue Edouard Delesalle Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://bm-lille.fr/bml/doc/CALENDAR/12479/lecture-dansee-la-rue-qui-ne-se-traverse-pas-avec-le-danseur-hip-hop-clar-massabou »}]

Une création originale pour le festival Les heures dorées 2026, musique à la bibliothèque, avec le danseur hip-hop Clar Massabou

Couverture du livre « la rue qui ne se traverse pas » – Editions Notari