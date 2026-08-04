Lecture de carte IGN & Orientation Salle Herzog Poligny
samedi 8 août 2026 · Salle Herzog · Poligny
Informations pratiques
Poligny
Lecture de carte IGN & Orientation
Salle Herzog 49 grande rue Poligny Jura
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 09:45:00
fin : 2026-08-08 17:00:00
Date(s) :
2026-08-08
Sortie terrain encadrée par un Accompagnateur en Montagne
Carte Boussole Altimètre
Apprentissage de la lecture fine d’une carte IGN (en salle).
Sortie terrain pour se repérer et suivre un itinéraire avec une carte IGN, une boussole et un altimètre.
A partir de 12 ans
Niveau débutant à intermédiaire
8 pers min 12 pers max .
Salle Herzog 49 grande rue Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 95 21 32
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Lecture de carte IGN & Orientation
L’événement Lecture de carte IGN & Orientation Poligny a été mis à jour le 2026-07-29 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA
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