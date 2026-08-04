Lecture de carte IGN & Orientation Salle Herzog Poligny

Informations pratiques

Poligny

Lecture de carte IGN & Orientation

Salle Herzog 49 grande rue Poligny Jura

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 09:45:00

fin : 2026-08-08 17:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Sortie terrain encadrée par un Accompagnateur en Montagne

Carte Boussole Altimètre

Apprentissage de la lecture fine d’une carte IGN (en salle).

Sortie terrain pour se repérer et suivre un itinéraire avec une carte IGN, une boussole et un altimètre.

A partir de 12 ans

Niveau débutant à intermédiaire

8 pers min 12 pers max .

Salle Herzog 49 grande rue Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 95 21 32

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Lecture de carte IGN & Orientation

L’événement Lecture de carte IGN & Orientation Poligny a été mis à jour le 2026-07-29 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA