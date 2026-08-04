UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Poligny

Lecture de carte IGN & Orientation Salle Herzog Poligny

samedi 8 août 2026 · Salle Herzog · Poligny

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
09:45:00
Lieu
Salle Herzog
Adresse
49 grande rue
Ville
39800 Poligny
Département
Jura
Tarif
30 30 30 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Poligny

Lecture de carte IGN & Orientation

Salle Herzog 49 grande rue Poligny Jura

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 09:45:00
fin : 2026-08-08 17:00:00

Date(s) :
2026-08-08

Sortie terrain encadrée par un Accompagnateur en Montagne
Carte Boussole Altimètre
Apprentissage de la lecture fine d’une carte IGN (en salle).
Sortie terrain pour se repérer et suivre un itinéraire avec une carte IGN, une boussole et un altimètre.

A partir de 12 ans
Niveau débutant à intermédiaire
8 pers min 12 pers max   .

Salle Herzog 49 grande rue Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 95 21 32 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Lecture de carte IGN & Orientation

L’événement Lecture de carte IGN & Orientation Poligny a été mis à jour le 2026-07-29 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA

À voir aussi à Poligny (Jura)