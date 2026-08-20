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AGENDA · La Caunette

Lecture de contes, Porche et Carambelle, La Caunette

samedi 19 septembre 2026 · Porche et Carambelle · La Caunette

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Porche et Carambelle
Adresse
Place de l'Ormeau - 34210 La Caunette
Ville
34210 La Caunette
Département
Hérault
Tarif
Gratuit.

Lecture de contes 19 et 20 septembre Porche et Carambelle Hérault

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Lecture de contes traduits de l’occitan, extraits du « Petit Livre de Minerve » de Léon Cordes.

Porche et Carambelle Place de l’Ormeau – 34210 La Caunette La Caunette 34210 Hérault Occitanie http://htpps://lacaunette34.fr Le Porche de la Caunette s’ouvre sur l’ancien village de La Caunette : la Carambelle. Protégé au nord par une falaise dont il reste des traces d’un habitat troglodyte, le village s’est fortifié au Moyen-Âge et à la Renaissance. Le Porche est une tour-porte de défense du village. Parking de la Vierge, parking du quartier de la Mine et parking entrée ouest du village.
Lecture de contes traduits de l’occitan. Extraits du « Petit livre de Minerve » de Léon Corde.

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