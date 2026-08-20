Lecture de contes, Porche et Carambelle, La Caunette
samedi 19 septembre 2026 · Porche et Carambelle · La Caunette
Informations pratiques
Lecture de contes 19 et 20 septembre Porche et Carambelle Hérault
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Lecture de contes traduits de l’occitan, extraits du « Petit Livre de Minerve » de Léon Cordes.
Porche et Carambelle Place de l’Ormeau – 34210 La Caunette La Caunette 34210 Hérault Occitanie http://htpps://lacaunette34.fr Le Porche de la Caunette s’ouvre sur l’ancien village de La Caunette : la Carambelle. Protégé au nord par une falaise dont il reste des traces d’un habitat troglodyte, le village s’est fortifié au Moyen-Âge et à la Renaissance. Le Porche est une tour-porte de défense du village. Parking de la Vierge, parking du quartier de la Mine et parking entrée ouest du village.
Lecture de contes traduits de l’occitan. Extraits du « Petit livre de Minerve » de Léon Corde.
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