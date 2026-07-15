LECTURE DE CONTRE Val’Café Valcabrère

Informations pratiques

Valcabrère

LECTURE DE CONTRE

Val’Café VALCABRERE Valcabrère Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 17:30:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Lecture de conte par Virginie Descharmes

Suivi d’un moment créatif, manuel, musical, théâtral, littéraire ou de jeu

Au programme

17h30 Les 3 Petits Cochons de J. Jakib 3 à 5 ans

18h00 Les Musiciens de Brême des Frères Grimm 6 à 9 ans

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Val’Café VALCABRERE Valcabrère 31510 Haute-Garonne Occitanie valcafe31@gmail.com

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English :

Storytime with Virginie Descharmes

Followed by a creative, arts-and-crafts, musical, theatrical, literary, or play-based activity

On the program

5:30 p.m.: The Three Little Pigs by J. Jakib—ages 3 to 5

6:00 p.m.: The Musicians of Brême by the Brothers Grimm—ages 6 to 9

L’événement LECTURE DE CONTRE Valcabrère a été mis à jour le 2026-07-10 par OT de Neste-Barousse|CDT65