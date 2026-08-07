Informations pratiques

Mons

LECTURE DE LIVRES JEUNESSE

268 Route de Vieussan Mons Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

Venez partager un moment de partage et de convivialité autour de lectures de livres pour petits et grands, dans le cadre naturel et ombragé du Camping Municipal Le Claps à Tarassac, à deux pas des berges de l’Orb.

Venez partager un moment de partage et de convivialité autour de lectures de livres pour petits et grands, dans le cadre naturel et ombragé du Camping Municipal Le Claps à Tarassac, à deux pas des berges de l’Orb.

En famille, profitez d’une d’après-midi ludique avec une sélection de livres jeunesse.

Animation gratuite et ouverte à tous !

Nous vous attendons nombreux pour partager ce moment de bonne humeur ! .

268 Route de Vieussan Mons 34390 Hérault Occitanie +33 4 67 97 72 64

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English : LECTURE DE LIVRES JEUNESSE

Come join us for a moment of togetherness and camaraderie as we read books for young and old alike in the natural, shaded setting of Le Claps Municipal Campground in Tarassac, just a stone’s throw from the banks of the Orb River.

L’événement LECTURE DE LIVRES JEUNESSE Mons a été mis à jour le 2026-08-03 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC