Lecture de ouf signées, Bibliothèque des Champs Libres- Chez les enfants, Rennes

Informations pratiques

Lecture de ouf signées Samedi 17 octobre, 15h00 Bibliothèque des Champs Libres- Chez les enfants Ille-et-Vilaine

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-17T15:00:00+02:00 – 2026-10-17T15:30:00+02:00

Fin : 2026-10-17T15:00:00+02:00 – 2026-10-17T15:30:00+02:00

L’association l’Avide (Arts visuels et découvertes) et la bibliothèque des Champs libres vous proposent une lecture bilingue d’albums jeunesse en LSF et en français. Venez découvrir ces histoires signées et lues en duo. À partir de 4 ans.

Bibliothèque des Champs Libres- Chez les enfants Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: null}] Bibliothèque

Lectures bilingues d’albums jeunesse en LSF et en français.