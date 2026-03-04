Lecture de paysage depuis la chapelle Saint-Jean, Musée de la distillerie, Barrême

Lecture de paysage depuis la chapelle Saint-Jean Samedi 6 juin, 10h30 Musée de la distillerie Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Un moment privilégié pour prendre de la hauteur, décrypter les reliefs, comprendre l’histoire du site et porter un nouveau regard sur l’environnement qui nous entoure.

Entre nature, patrimoine et transmission, participez à une exploration sensible du paysage.

Une invitation à ralentir, observer et (re)découvrir le paysage autrement avec Ursula Morgenthaler, accompagnatrice en montagne.

RDV dans les Jardins du musée

Prendre chaussure de randonnée et de l’eau.

Musée de la distillerie Les condamines 04330 BARREME Barrême 04330 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 0679017825 http://www.secrets-de-fabriques.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=100007795246378 De passage à Barrême, avez-vous déjà remarqué la grande cheminée en brique qui s’élance dans le ciel ? Il s’agit d’une distillerie de plantes à parfum, et principalement de lavande. Elle est construite en 1905 par une société allemande implantée internationalement.

Installé au cœur de la machinerie, le musée est dédié à l’histoire surprenante de cette usine et à la distillation de la lavande dans l’arrière-pays de Grasse. Plantes aromatiques, huiles essentielles et jeux mettront tous vos sens en éveil. Ouvert : avril-mai-juin : WE, ponts et jours fériés, juillet-16 septembre : tlj (10h-13h, 14h30-18h), visite privatisée ou visite guidée pour les groupes toute l’année sur rés. /Parking sur place/boutique du musée dédiée à la lavande et aux plantes à parfum.

Un moment privilégié pour prendre de la hauteur, décrypter les reliefs, comprendre l’histoire du site et porter un nouveau regard sur l’environnement qui nous entoure.

©Mathieu Simoulin Verdon Pictures