Visite gourmande, Musée de la distillerie, Barrême

Visite gourmande Samedi 6 juin, 17h00 Musée de la distillerie Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T17:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T17:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:30:00+02:00

Une découverte originale des collections et des espaces, rythmée par des pauses dégustation soigneusement sélectionnées. Au fil du parcours, les œuvres dialoguent avec les saveurs : patrimoine culturel et plaisirs gustatifs se rencontrent pour offrir une expérience à la fois conviviale, sensorielle et enrichissante.

Une autre façon d’explorer le musée, en éveillant autant la curiosité que les papilles, et en partageant un moment chaleureux et gourmand.

RDV devant l’entrée du musée intercommunal de la Distillerie

De passage à Barrême, avez-vous déjà remarqué la grande cheminée en brique qui s'élance dans le ciel ? Il s'agit d'une distillerie de plantes à parfum, et principalement de lavande. Elle est construite en 1905 par une société allemande implantée internationalement.

Installé au cœur de la machinerie, le musée est dédié à l’histoire surprenante de cette usine et à la distillation de la lavande dans l’arrière-pays de Grasse. Plantes aromatiques, huiles essentielles et jeux mettront tous vos sens en éveil. Ouvert : avril-mai-juin : WE, ponts et jours fériés, juillet-16 septembre : tlj (10h-13h, 14h30-18h), visite privatisée ou visite guidée pour les groupes toute l’année sur rés. /Parking sur place/boutique du musée dédiée à la lavande et aux plantes à parfum.

