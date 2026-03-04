Spectacle conte dessiné, Musée de la distillerie, Barrême

Spectacle conte dessiné Samedi 6 juin, 15h30 Musée de la distillerie Alpes-de-Haute-Provence

Une rencontre originale entre la parole et le trait : tandis que l’histoire prend vie à travers la voix du conteur, l’illustration se déploie en direct, donnant corps aux personnages, aux paysages et aux imaginaires. Le dessin dialogue avec le récit, prolonge les émotions et ouvre de nouvelles portes à l’imaginaire du public.

Un moment poétique et immersif où mots et images se répondent pour faire naître un spectacle vivant, sensible et créatif.

Avec Patrick Sirot, conteur et Michaël Crosa, illustrateur

RDV dans les Jardins du musée

Musée de la distillerie Les condamines 04330 BARREME Barrême 04330 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 0679017825 http://www.secrets-de-fabriques.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=100007795246378 De passage à Barrême, avez-vous déjà remarqué la grande cheminée en brique qui s’élance dans le ciel ? Il s’agit d’une distillerie de plantes à parfum, et principalement de lavande. Elle est construite en 1905 par une société allemande implantée internationalement.

Installé au cœur de la machinerie, le musée est dédié à l’histoire surprenante de cette usine et à la distillation de la lavande dans l’arrière-pays de Grasse. Plantes aromatiques, huiles essentielles et jeux mettront tous vos sens en éveil. Ouvert : avril-mai-juin : WE, ponts et jours fériés, juillet-16 septembre : tlj (10h-13h, 14h30-18h), visite privatisée ou visite guidée pour les groupes toute l’année sur rés. /Parking sur place/boutique du musée dédiée à la lavande et aux plantes à parfum.

