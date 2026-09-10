Informations pratiques

Limoges

Lecture de paysage en bords de Vienne Visite Guidée

Rendez-vous communiqué sur le billet Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 10:30:00

fin : 2026-09-26 11:30:00

Date(s) :

2026-09-26

Depuis l’esplanade de l’Université Populaire du Pont Saint-Étienne, profitez d’un point de vue unique sur Limoges. Un lieu idéal pour comprendre l’évolution de la ville.

– Visite de 1h

– Réservation obligatoire, en physique à l’Office de Tourisme ou en ligne.

– Rendez-vous communiqué sur le billet.

Billet remboursable uniquement en cas d’annulation de la visite par l’Office de Tourisme et échangeable une seule fois au minimum 48h à l’avance. .

Rendez-vous communiqué sur le billet Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 34 46 87 info@destination-limoges.com

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English : Lecture de paysage en bords de Vienne Visite Guidée

L’événement Lecture de paysage en bords de Vienne Visite Guidée Limoges a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Limoges Métropole