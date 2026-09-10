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Lecture de paysage en bords de Vienne Visite Guidée Limoges

samedi 26 septembre 2026 · Limoges

Lecture de paysage en bords de Vienne Visite Guidée Limoges

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
10:30:00
Adresse
Rendez-vous communiqué sur le billet
Ville
87000 Limoges
Département
Haute-Vienne
Tarif
Gratuit

Limoges

Lecture de paysage en bords de Vienne Visite Guidée

Rendez-vous communiqué sur le billet Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 10:30:00
fin : 2026-09-26 11:30:00

Date(s) :
2026-09-26

Depuis l’esplanade de l’Université Populaire du Pont Saint-Étienne, profitez d’un point de vue unique sur Limoges. Un lieu idéal pour comprendre l’évolution de la ville.

– Visite de 1h
– Réservation obligatoire, en physique à l’Office de Tourisme ou en ligne.
– Rendez-vous communiqué sur le billet.

Billet remboursable uniquement en cas d’annulation de la visite par l’Office de Tourisme et échangeable une seule fois au minimum 48h à l’avance.   .

Rendez-vous communiqué sur le billet Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 34 46 87  info@destination-limoges.com

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English : Lecture de paysage en bords de Vienne Visite Guidée

L’événement Lecture de paysage en bords de Vienne Visite Guidée Limoges a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Limoges Métropole

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