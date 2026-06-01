Lecture de textes de George Sand en musique Place Jacques Martin Deydier Nyons
Lecture de textes de George Sand en musique Place Jacques Martin Deydier Nyons samedi 27 juin 2026.
Nyons
Lecture de textes de George Sand en musique
Place Jacques Martin Deydier Ancien Tribunal (rez-de-chaussée) Nyons Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 16:00:00
fin : 2026-06-27 18:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Lecture de texte avec Pascale Paly et Jasper Van Berkel alternent textes de George Sand aux tonalités très contemporaines et des partitions de Chopin dont certaines composées à Majorque.
Manifestation organisée par l’association Lire Écrire Créer.
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Place Jacques Martin Deydier Ancien Tribunal (rez-de-chaussée) Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 50 00 mairiedenyons@nyons.com
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English :
A reading with Pascale Paly and Jasper Van Berkel, alternating between texts by George Sand with a very contemporary feel and pieces by Chopin, some of which were composed in Majorca.
Event organized by the association Lire Écrire Créer.
L’événement Lecture de textes de George Sand en musique Nyons a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
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