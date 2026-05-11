Lecture-débat autour du roman Transit d’Anna Seghers Bibliothèque Louise Michel Paris

Dans Transit, Anna Seghers raconte l’errance de réfugiés à Marseille pendant la Seconde Guerre Mondiale, pris dans l’attente de visas et de départs incertains.

À travers des trajectoires suspendues entre fuite, espoir et identité instable, le roman donne à voir la condition des exilés face aux frontières administratives et politiques.

La rencontre sera accompagnée d’une mise en contexte historique, notamment du rôle joué par Gilberto Bosques Saldivar, consul du Mexique en France, et de l’action du gouvernement mexicain, qui permit à des milliers de réfugiés – opposants politiques, intellectuels et persécutés – de trouver asile et protection.

Un moment de lecture et de discussion pour interroger les liens entre littérature, exil et hospitalité.

Programme complet des semaines de l’Amérique latine et des Caraïbes 2026

Dans le cadre des semaines de l’Amérique latine et des Caraïbes 2026, venez écouter et échanger autour d’une page méconnue de l’Histoire.

Le mardi 26 mai 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit Public adultes. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-26T22:00:00+02:00

fin : 2026-05-27T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-26T19:00:00+02:00_2026-05-26T21:00:00+02:00

Bibliothèque Louise Michel 29 / 35 rue des Haies 75020 Paris

+33158393210 bibliotheque.louise-michel@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequelouisemichel/ https://www.facebook.com/bibliothequelouisemichel/



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