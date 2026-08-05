Informations pratiques

Decazeville

Lecture

Decazeville Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-07

fin : 2026-10-07

Date(s) :

2026-10-07

Médiathèque Decazeville à 17h

Romane Richard est une jeune autrice aveyronnaise qui a écrit un 1er livre poétique autour de son parcours psychiatrique. Elle souhaite déconstruire le tabou autour de sa maladie et travaille actuellement sur un livre de témoignages de patients artistes pour dire comment l’art peut nous faire du bien.

Contrat Local de Santé de Decazeville Communauté 06.70.51.91.49 .

Decazeville 12300 Aveyron Occitanie +33 6 70 51 91 49

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English :

L’événement Lecture Decazeville a été mis à jour le 2026-08-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)