LECTURE – « Décharge », Séverine Théâtre de Verdure du Jardin Shakespeare Paris
LECTURE – « Décharge », Séverine Théâtre de Verdure du Jardin Shakespeare Paris samedi 19 septembre 2026.
DÉCHARGE est un cri vital qui aurait pris le temps de l’analyse pour que le pire cesse enfin de se reproduire.
DÉCHARGE est un poème urgent et percutant qui aborde le sujet des violences familiales.
Le samedi 19 septembre 2026
de 18h30 à 19h30
gratuit
Entrée Libre
Public jeunes et adultes. A partir de 14 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-19T21:30:00+02:00
fin : 2026-09-19T22:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-19T18:30:00+02:00_2026-09-19T19:30:00+02:00
Théâtre de Verdure du Jardin Shakespeare Allée de la Reine Marguerite Route de Suresnes Le Pré Catelan Bois de Boulogne 75016 Paris
https://letheatredeverdure.com/spectacle/decharge/ +33663037237 theatredeverdure.contact@gmail.com https://www.facebook.com/TdV.TheatredeVerdure/ https://www.facebook.com/TdV.TheatredeVerdure/
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