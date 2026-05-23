LECTURE – « Décharge », Séverine Théâtre de Verdure du Jardin Shakespeare Paris

DÉCHARGE est un cri vital qui aurait pris le temps de l’analyse pour que le pire cesse enfin de se reproduire.

DÉCHARGE est un poème urgent et percutant qui aborde le sujet des violences familiales.

Le samedi 19 septembre 2026

de 18h30 à 19h30

gratuit

Entrée Libre

Public jeunes et adultes. A partir de 14 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-19T21:30:00+02:00

fin : 2026-09-19T22:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-19T18:30:00+02:00_2026-09-19T19:30:00+02:00

Théâtre de Verdure du Jardin Shakespeare Allée de la Reine Marguerite Route de Suresnes Le Pré Catelan Bois de Boulogne 75016 Paris

https://letheatredeverdure.com/spectacle/decharge/ +33663037237 theatredeverdure.contact@gmail.com https://www.facebook.com/TdV.TheatredeVerdure/ https://www.facebook.com/TdV.TheatredeVerdure/



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