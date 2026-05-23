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LECTURE – « Décharge », Séverine Théâtre de Verdure du Jardin Shakespeare Paris

LECTURE – « Décharge », Séverine Théâtre de Verdure du Jardin Shakespeare Paris

LECTURE – « Décharge », Séverine Théâtre de Verdure du Jardin Shakespeare Paris samedi 19 septembre 2026.

Lieu : Théâtre de Verdure du Jardin Shakespeare

Adresse : Allée de la Reine Marguerite Route de Suresnes Le Pré Catelan Bois de Boulogne

Ville : 75016 Paris

Département : Paris

Début : samedi 19 septembre 2026

Fin : samedi 19 septembre 2026

Tarif : <p>Entrée Libre</p>

DÉCHARGE est un cri vital qui aurait pris le temps de l’analyse pour que le pire cesse enfin de se reproduire.

DÉCHARGE est un poème urgent et percutant qui aborde le sujet des violences familiales.
Le samedi 19 septembre 2026
de 18h30 à 19h30
gratuit

Entrée Libre

Public jeunes et adultes. A partir de 14 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-19T21:30:00+02:00
fin : 2026-09-19T22:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-19T18:30:00+02:00_2026-09-19T19:30:00+02:00

Théâtre de Verdure du Jardin Shakespeare Allée de la Reine Marguerite Route de Suresnes Le Pré Catelan Bois de Boulogne  75016 Paris
https://letheatredeverdure.com/spectacle/decharge/ +33663037237 theatredeverdure.contact@gmail.com https://www.facebook.com/TdV.TheatredeVerdure/ https://www.facebook.com/TdV.TheatredeVerdure/


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