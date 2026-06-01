Lecture-dégustation : Je est une autre, Médiathèque Pradettes, Toulouse

Lecture-dégustation : Je est une autre Vendredi 19 juin, 18h00 Médiathèque Pradettes Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-19T18:00:00+02:00 – 2026-06-19T19:30:00+02:00

Fin : 2026-06-19T18:00:00+02:00 – 2026-06-19T19:30:00+02:00

Vendredi 19 juin à 18h

La compagnie La Portée propose une lecture-dégustation autour du roman Femme portant un fusil de Sophie Pointurier.

Le concept ? Une expérience littéraire et sensorielle en deux temps.

D’abord, une traversée du roman interprétée par la comédienne Roxane Driay. Ce choix s’inscrit dans une triple intention : mettre à l’honneur une œuvre contemporaine, une héroïne et une écriture à la première personne.

Puis, une dégustation inspirée de l’univers du livre, pensée en cuisine végétale, éthique et locale, élaborée par Olivier Cotro, accompagnée d’un moment d’échange convivial avec le public.

Le roman Femme portant un fusil met en scène quatre femmes réunies par une annonce singulière : un hameau à vendre, loin de tout. De ce point de départ naît un projet radical — bâtir un lieu par et pour les femmes. Claude, la narratrice, Harriet, Élie et Anna donnent corps à ce rêve. Issues de générations différentes, marquées par les luttes de celles qui les ont précédées, elles incarnent des trajectoires de résistance longtemps réduites au silence. Jusqu’au jour où elles prennent les armes. Que sait-on de la violence des femmes ? À travers cette question, le roman déploie une quête de réinvention, tout en célébrant l’amitié et la liberté.

Médiathèque des Pradettes

Sur inscription au 05 61 22 22 16

Médiathèque Pradettes 3 Avenue de la Dépêche, 31100 Toulouse, France Toulouse 31100 Lardenne / Pradettes / Basso-Cambo Haute-Garonne Occitanie 05 61 22 22 16 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/pradettes [{« type »: « phone », « value »: « 05 61 22 22 16 »}] Ouverte en 2007, la médiathèque des Pradettes a une surface de 802 m2. Points forts : accès Internet, postes multimédia, DVD, méthodes de langues. Bus : 18 (arrêt Pradettes)Bus : 87 (arrêt Bibliothèque) Vélô-Toulouse : station 275 – place des Pradettes, rue Arthur Huc

par la Compagnie La Portée