Lecture du cadastre « in situ », Jardin Terre de Vert, Vert-Saint-Denis

Informations pratiques

Lecture du cadastre « in situ » Vendredi 18 septembre, 08h00 Jardin Terre de Vert Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T08:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T08:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Les Journées Européennes du patrimoine autorisent des manifestations particulières pour les scolaires le vendredi 18 septembre sous le libellé « Lever les yeux ». Le jardin faisant partie du coeur historique de la ville, il est possible d’organiser une animation simple pour que les élèves viennent « lire le cadastre de 1692, in situ » (murs historiques, traces architecturales de la Ferme des Moines de Saint Denis).

Prendre contact sur le site

Jardin Terre de Vert 26 rue Dionet 77240 Vert-Saint-Denis Vert-Saint-Denis 77240 Seine-et-Marne Île-de-France 0623853999 https://www.terredevert.fr/ https://www.facebook.com/Terredevert;https://www.instagram.com/terredevert77/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.terredevert.fr/contact/ »}] Le jardin a été créé au cours du temps: il porte la trace de son histoire, avec des zones différentes, des fonctions différentes. L’approche de la permaculture a permis de décrypter ces zones dont certaines s’étaient différenciées naturellement. Parking à proximité

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©Terredevert