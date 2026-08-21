Portes ouvertes à la Maison de l’environnement : visites flash du pavillon historique, musique, cuisson de petits pains, Maison de l’environnement Grand Paris Sud, Vert-Saint-Denis
samedi 19 septembre 2026 · Maison de l'environnement Grand Paris Sud · Vert-Saint-Denis
Informations pratiques
Portes ouvertes à la Maison de l’environnement : visites flash du pavillon historique, musique, cuisson de petits pains Samedi 19 septembre, 14h00 Maison de l’environnement Grand Paris Sud Seine-et-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Pour les Journées européennes du patrimoine, la Maison de l’Environnement de Grand Paris Sud vous ouvre grand ses portes !
Au programme :
- visite du pavillon historique de « La Futaie » en compagnie d’une guide-conférencière
- Archives photographiques du site : l’utilisation de l’énergie de 1900 à nos jours et les enjeux de demain ;
- Conseils sur l’énergie pour votre logement ;
- Contes ;
- Cuisson de petits pains au feu de bois et dégustation
- Ambiance musicale « Belle époque ».
Maison de l’environnement Grand Paris Sud 77240 Vert-Saint-Denis Vert-Saint-Denis 77240 Seine-et-Marne Île-de-France http://me.grandparissud.fr
Pour les Journées européennes du patrimoine, la Maison de l’Environnement de Grand Paris Sud vous ouvre grand ses portes !
© Grand Paris Sud
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