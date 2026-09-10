La fête de Perrault, un spectacle de contes à la lanterne magique, Jardin Terre de Vert, Vert-Saint-Denis

Informations pratiques

La fête de Perrault, un spectacle de contes à la lanterne magique Samedi 19 septembre, 20h30 Jardin Terre de Vert Seine-et-Marne

Adulte 10€, enfant gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T20:30:00+02:00 – 2026-09-19T21:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T20:30:00+02:00 – 2026-09-19T21:30:00+02:00

La compagnie Le sourire de pépé vous présente : La fête de Perrault, un spectacle de contes à la lanterne magique qui revisite 3 histoires de Charles Perrault. Il était une fois, Peggy-Maude, la conteuse, Mademoizelle, la lanterne et toi public qui pour l’occasion sera invité à bruiter la séance comme avant. Venez découvrir en famille l’univers animé des contées d’autrefois où les histoires en images prennent joyeusement vie au rythme des mots et des sons.

Jardin Terre de Vert 26 rue Dionet 77240 Vert-Saint-Denis Vert-Saint-Denis 77240 Seine-et-Marne Île-de-France 0623853999 https://www.terredevert.fr/ https://www.facebook.com/Terredevert;https://www.instagram.com/terredevert77/ Le jardin a été créé au cours du temps: il porte la trace de son histoire, avec des zones différentes, des fonctions différentes. L’approche de la permaculture a permis de décrypter ces zones dont certaines s’étaient différenciées naturellement. Parking à proximité

Spectacle de contes « La fête de Perrault »

©compagnie Le sourire de Pépé