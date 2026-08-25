Informations pratiques

Illiers-Combray

Lecture du récit construit à partir des consultations Laure Hinckel

49 Rue Saint-Hilaire Illiers-Combray Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 17:00:00

fin : 2026-10-03 19:00:00

Date(s) :

2026-10-03

Lecture du récit construit à partir des consultations Laure Hinckel

Venez assister à la lecture du récit inspiré de vos histoires partagées, suivie d’un pot de l’amitié, le samedi 3 octobre de 17h à 19h. .

49 Rue Saint-Hilaire Illiers-Combray 28120 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 63 00 43 31 maisonpont@gmx.com

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English :

Reading the narrative based on the consultations Laure Hinckel

L’événement Lecture du récit construit à partir des consultations Laure Hinckel Illiers-Combray a été mis à jour le 2026-08-25 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE