Lecture en famille, Luna et le hibou aux ailes d’argent La Distylerie Luçon

Lecture en famille, Luna et le hibou aux ailes d’argent

La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 18:00:00

fin : 2026-05-23 18:30:00

Date(s) :

2026-05-23

Une aventure magique à vivre en famille !

Accompagnez Luna, une petite étoile curieuse, dans son voyage merveilleux à travers forêts, clairières et cieux étoilés, et laissez-vous émerveiller par les secrets et les lumières de la nuit.

Familles, enfants à partir de 3 ans. Réservation conseillée, places limitées.

La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com

English :

A magical family adventure!

