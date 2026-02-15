Lecture en famille, Luna et le hibou aux ailes d’argent La Distylerie Luçon
Lecture en famille, Luna et le hibou aux ailes d’argent La Distylerie Luçon samedi 23 mai 2026.
Lecture en famille, Luna et le hibou aux ailes d’argent
La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 18:00:00
fin : 2026-05-23 18:30:00
Date(s) :
2026-05-23
Une aventure magique à vivre en famille !
Accompagnez Luna, une petite étoile curieuse, dans son voyage merveilleux à travers forêts, clairières et cieux étoilés, et laissez-vous émerveiller par les secrets et les lumières de la nuit.
Familles, enfants à partir de 3 ans. Réservation conseillée, places limitées.
.
La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A magical family adventure!
L’événement Lecture en famille, Luna et le hibou aux ailes d’argent Luçon a été mis à jour le 2026-02-17 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud