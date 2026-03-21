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Lecture en mouvement, Médiathèque municipale de Labatut, Labatut

samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque municipale de Labatut · Labatut

Lecture en mouvement, Médiathèque municipale de Labatut, Labatut

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Médiathèque municipale de Labatut
Adresse
605 route de l'église, Labatut
Ville
40300 Labatut
Département
Landes

Lecture en mouvement Samedi 3 octobre, 11h30 Médiathèque municipale de Labatut Landes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T11:30:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T11:30:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

L’histoire étonnante de Monsieur Butterfly de Lucile Fabris lue par les médiathécaires et interprétée en mouvement par Anne Charlotte. Une rencontre poétique et artistique assurément !
Tout public

Médiathèque municipale de Labatut 605 route de l’église, Labatut Labatut 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine 05 58 98 12 89
Biblis en folie 2026

©Jean Baptiste Bucau

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