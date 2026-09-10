Lecture en tête à tête, Bibliobus – Arrêt Pouvourville, Toulouse

Informations pratiques

Lecture en tête à tête Vendredi 25 septembre, 16h00 Bibliobus – Arrêt Pouvourville Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-25T16:00:00+02:00 – 2026-09-25T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-25T16:00:00+02:00 – 2026-09-25T17:30:00+02:00

Vendredi 25 septembre à 16h – Bibliothèque Nomade (Pouvourville)

Pour la rentrée littéraire vous ne savez pas quel livre choisir, vous hésitez entre ce roman historique ou ce livre de poésie, entre ce témoignage social ou ce récit fictionnel ?

Pas de souci, l’équipe de la Pépinière Après demain est là pour vous faire essayer les textes.

Installez-vous confortablement dans le fauteuil Le Confident d’Emile Parchemin, réalisé spécialement pour l’occasion, thé ou café et laissez un comédien vous lire quelques pages du livre qui vous tente. Notre équipe de lecteurs professionnels pourra aussi vous proposer d’autres textes à essayer pour vous aider à trouver le livre qui vous convient pour la rentrée.

Bibliobus – Arrêt Pouvourville 3 chemin des Clotasses Toulouse 31400 Rangueil / Sauzelong / Pech-David / Pouvourville Haute-Garonne Occitanie

Quinzaine littéraire