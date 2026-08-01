Lecture et présentation Claude Lieber et Modiano Librairie La Distillerie Pont-l’Évêque
vendredi 21 août 2026 · Librairie La Distillerie · Pont-l'Évêque
Informations pratiques
Pont-l’Évêque
Lecture et présentation Claude Lieber et Modiano
Librairie La Distillerie 7 place Vauquelin Pont-l’Évêque Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 19:00:00
fin : 2026-08-21 20:30:00
Date(s) :
2026-08-21
Ce que les images murmurent , le peintre Claude Lieber présente des tableaux conçus comme des palimpsestes littéraires.
Claude Lieber, peintre, organise une présentation de ses oeuvres et une une lecture autour de ses tableaux qui portent en palimpseste les textes de Patrick Modiano et Rainer Maria Rilke.
Ce que les images murmurent sera notre sujet du soir, une peinture de la trace et du souvenir où l’on retrouve photographies, citations hébraïques, fragments de textes et de journaux pour pallier l’oubli et le passage du temps. .
Librairie La Distillerie 7 place Vauquelin Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 65 71 63
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English : Lecture et présentation Claude Lieber et Modiano
‘What the Images Whisper’: the painter Claude Lieber presents paintings conceived as literary palimpsests.
L’événement Lecture et présentation Claude Lieber et Modiano Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Terre d’Auge Tourisme
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